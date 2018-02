Nick Cave & The Bad Seeds kündigen Konzertfilm "Distant Sky" an, Kinopremiere geplant

Nick Cave & The Bad Seeds haben einen Konzertfilm angekündigt. "Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen" wird auch in Deutschland und Österreich im Kino gezeigt - allerdings nur an einem Tag.

"Distant Sky", benannt nach dem gleichnamigen Song auf dem aktuellen Album "Skeleton Tree", ist - wie sein Namenszusatz verrät - bei einer Show im dänischen Kopenhagen aufgezeichnet worden, genauer im Oktober 2017 auf Nick Cave & The Bad Seeds' Tour zur Platte. Regie geführt hat David Barnard, der schon Konzertfilme für Künstler wie Björk, Radiohead und Gorillaz gedreht hatte und auch die "The Abattoir Blues Tour" von Cave und seiner Band filmisch in Szene setzte.

Zur Bandbesetzung bei der Show gehören neben Cave Warren Ellis an Klavier und Keyboard, Violine und Gitarre, Gitarrist George Vjestica, Martyn Casey am Bass, Schlagzeuger Thomas Wydler, Jim Sclavunos für Percussion und Vibraphon und Larry Mullins für zusätzliche Keyboard- und Piano-Einlagen.

Der Konzertfilm kommt am 12. April in 500 ausgewählte Kinos auf der ganzen Welt - und wird, wie schon der 2016 erschienene 3D-Performance-Film "One More Time With Feeling" nur an diesem Tag zu sehen sein. Auch zahlreiche Kinos in Deutschland und Österreich nehmen an der Aktion teil. Ob "Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen" auch in eurer Nähe gezeigt wird, könnt ihr über die Webseite zum Film herausfinden und euch gleich Tickets für die Vorstellung sichern, sobald sie verfügbar sind. Ob der Film hinterher auch fürs Heimkino erscheint, ist noch nicht bekannt.

Die Band hatte 2017 das Best-of "Lovely Creatures" veröffentlicht, das eigentlich schon hätte 2015 erscheinen sollen, was durch den Tod von Caves Sohn im gleichen Sommer aber verhindert wurde. Zu der Platte zeigten sie im Vorfeld auch ein Live-Video. Für den Sommer haben Cave & The Bad Seeds bereits ein Konzert in Berlin und ihren Auftritt beim Rock Werchter in Belgien bestätigt. Tickets für Berlin gibt es bei Eventim, für das Rock Werchter auf dessen Homepage.

Live: Nick Cave & The Bad Seeds

08.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

14.07. Berlin - Waldbühne