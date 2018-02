Kettcar erzählen "Benzin und Kartoffelchips" im Video als Teenager-Geschichte

Foto: Screenshot Youtube

Kettcar haben ein Video zu ihrer dritten Singleauskopplung "Benzin und Kartoffelchips" veröffentlicht. Es erzählt die Geschichte des Songs mit vier Teenagern auf einem Schulball.

In "Benzin und Kartoffelchips" erzählt Kettcar-Frontmann Marcus Wiebusch geradeheraus die Geschichte einer Gruppe von Freunden, die in eine brenzlige Situation geraten, die in einer Schlägerei gipfelt und schließlich für einen von ihnen im Knast endet. Im neuen Video übertragen sie die Erzählung auf die Bildebene - allerdings mit einer eingeschworenen Gruppe Teenagern auf einem Schulball, von denen einer aus Liebe zu einem Mädchen mit seinem Konkurrenten in einen handgreiflichen Konflikt gerät.

In Notwehr gewinnt er den Kampf, bekommt am Ende aber die Schuld dafür. Doch die Freunde halten zusammen. Im Hintergrund sorgen Kettcar für die Musik - gekleidet in die gleichen Sakkos, die auch die junge Clique trägt.

"Benzin und Kartoffelchips" ist nach "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)" und "Ankunftshalle" die dritte Single mit einem Video aus ihrem neuen Album "Ich vs. Wir", das am 13. Oktober via Grand Hotel van Cleef erschienen war.

Ende März spielen Kettcar noch zwei ausverkaufte Shows in Essen und Bremen, am Wochenende spielen sie beim von VISIONS präsentierten Strand-Festival Beach Hotel Motel van Cleef. Karten für das Festival bekommt ihr auf dessen Homepage.

Video: Kettcar - "Benzin und Kartoffelchips"

VISIONS empfiehlt:

Beach Motel van Cleef

16.-18.02. St. Peter-Ording & Heiligenhafen - Beach Motel

Live: Kettcar

23.03. Essen - Weststadthalle | ausverkauft

24.03. Bremen - Schlachthof | ausverkauft