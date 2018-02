Maifeld Derby bestätigt zweite Bandwelle mit The Kills, Black Rebel Motorcycle Club und mehr

Statt Rosen und Schokoherzen teilt unser VISIONS Herzensfestival Maifeld Derby mit 28 neuen Künstlern zum Valentinstag Liebe aus. Mit dabei sind The Kills, Black Rebel Motorcycle Club, Neurosis und viele mehr.

Nachdem zuletzt die Eels samt neuem Album im Gepäck als Headliner bestätigt wurden, fragte man sich, was da überhaupt noch kommen kann. So Einiges. wie die die Macher des Maifeld Derby mit den nächsten 28 Acts belegen: Neben den Indierock-Schwergewichten Allison Mosshart und Jamie Hince alias The Kills und dem Black Rebel Motorcycle Club, erweitern die Veranstalter des Mannheimer Festivals das bereits in den vergangenen Jahren breit gefächerte Angebot um mehrere Metal-Acts.

So werden die Black-Metaller Wolves In The Throne Room zu Gast auf dem Open-Air sein. Außerdem Teil des Line-ups ist die Post-Metal-Band Neruosis sowie die Post-Hardcore-Band Lirr aus Rostock und die Münsteraner Post-Punk-Band Criminal Body. Zartere, aber nicht weniger beeindruckende Töne schlägt dagegen die Singer/Songwriterin This Is The Kit an. Alle bestätigten Acts, darunter auch einige lokale Mannheimer Künstler, findet ihr auf der offiziellen Seite des Festivals.

Das Maifeld Derby findet vom 15. bis 17. Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände statt. Die Tickets der ersten drei Preisstufen sind bereits ausverkauft. Tickets der vierten Preisstufe sowie Tagestickets für den Sonntag sind im Vorverkauf erhältlich.

VISIONS Herzensfestival:

Maifeld Derby

15.-17.06. Mannheim - Maimarktgelände