VISIONS empfiehlt: Boysetsfire kommen im Sommer auf Tour

Gerade erst hat Frontmann Nathan Gray die Tour zu seinem aktuellen Solo-Album beendet, schon steuert er mit seinem Mutterschiff Boysetsfire auf einen Sommer voller Festival- und Konzerttermine zu.

Hatten Boysetsfire es im vergangenen Jahr live noch ruhig angehen lassen, starten Sie 2018 direkt von Beginn an durch. Gleich zwei Shows hatten die Post-Hardcore-Veteranen im Januar aufgrund der großen Nachrage im Rahmen ihres ausverkauften Family First Festivals gespielt. Es folgte die Bestätigung für das diesjährige Vainstream Rockfest, bei dem Boysetsfire in regelmäßigen Abständen den Münsteraner Haverkamp abreißen.

Neu ist, dass die Band auch beim Hurricane- und Southside-Festival auftreten wird. Zudem macht sie das in den USA bereits sehr beliebte Festival-Format Punk In Drublic unsicher, das Gründer Fat Mike von NOFX in diesem Jahr erstmals auch in Europa abhält.

Wem die Festivalauftritte allein nicht reichen, hat außerdem die Möglichkeit die Band im Juni auf Konzerten in Nürnberg, Berlin oder Wien zu erleben. Dort werden Boysetsfire mit wechselnden Supportacts auftreten. In Nürnberg und Berlin wird die Hardcore-Band Higher Power mit an Board sein. In Nürnberg sind außerdem die kanadischen Genre-Kollegen Silverstein zweiter Support, während für Wien und Berlin jeweils noch ein Special Guest bekannt gegeben wird. Karten gibt es unter anderem bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Boysetsfire

26.06. Nürnberg - Löwensaal

27.06. Wien - Arena

29.06. Berlin - SO36

30.06. Münster - Vainstream Rockfest

Live: Boysetsfire

22.-24.06. Scheesel - Hurricane Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.06. Wiesbaden - Punk In Drublic Fest