The Mars Volta: Cedric Bixler-Zavala deutet Reunion an

The Mars Volta sind seit einigen Jahren Geschichte, nun aber hat Sänger Cedric Bixler-Zavala eine Reunion der Band angedeutet. Im Angesicht aufgeregter Reaktionen bei Fans und Medien ruderte er allerdings wieder leicht zurück.

Nachdem ein Fan auf Twitter die 2013 aufgelösten The Mars Volta in höchsten Tönen gepriesen hatte, reagierte Cedric Bixler-Zavala mit einer eigenen Nachricht. "Verdammt! Ich wünschte, ich könnte uns halb so sehr loben wie du es in deinem Tweet getan hast", schrieb der Musiker. "Danke für die freundlichen Worte. Wir sind bald wieder da."

Mit dem letzten Satz löste Bixler-Zavala sofort Spekulationen darüber aus, ob eine Rückkehr der genialischen Prog-Experimental-Rocker unmittelbar bevorsteht. Nach einer Weile sah sich der Sänger genötigt, sich genauer zu erklären - und ruderte ein wenig zurück: "Ich weiß es zu schätzen, dass sich alles, was [The Mars] Volta betrifft, sofort wie ein Lauffeuer verbreitet, aber es wird noch eine Weile dauern, bevor dieses Schiff wieder Segel setzt", schrieb er. "Ich habe mit meiner momentanen Familie At The Drive-In noch einiges zu tun, ich habe nur den Enthusiasmus eines Fans bewundert und beiläufig erwähnt, dass [The Mars] Volta existieren."

Selbst das könnte manche Fans schon in Begeisterung versetzen: The Mars Volta hatten 2012 eine Pause eingelegt, weil sich Gitarrist Omar Rodriguez-Lopez seinem Projekt Bosnian Rainbows widmen wollte. 2013 erklärte Bixler-Zavala, die Band sei aufgelöst, aus Bandkreisen war zu hören, Bixler-Zavala und Rodriguez-Lopez seien zerstritten.

Mittlerweile verstehen sich beide wieder, wegen ihrer vielen Projekte wie Antemasque, Crystal Fairy, ihren Solokarrieren und aktuell der Reunion von At The Drive-In sah es jedoch nicht so aus, als würden The Mars Volta auf absehbare Zeit nochmal gemeinsam aktiv werden. Rodriguez-Lopez hatte auch 2016 gesagt, er könne sich zumindest grundsätzlich eine Reunion der Band vorstellen, wisse aber nicht, wann die zeitlich machbar sei.

The Mars Volta hatten zuletzt 2012 ihr sechstes Studioalbum "Noctourniquet" veröffentlicht.

Tweets: Cedric Bixler-Zavala über die mögliche Rückkehr von The Mars Volta

Damn. I wish I had half the confidence your proclamation has! Thank you for the kind words. We will be back soon — CEDRIC BIXLER ZAVALA (@cedricbixler_) 10. Februar 2018