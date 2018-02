VISIONS Premiere: Indierocker Cereals veröffentlichen Video zu Single "Entertainers"

Die Cereals aus Leipzig präsentieren ihren Indierock in einem unaufgeregten Mix aus Heimvideo und Proberaum-Momentaufnahmen. Mit einem charmanten Schulterzucken in Bildern geben sie dabei zu, dass für ihren Sound die großen Indie- und Garagerock-Bands der 00er Jahre Pate stehen.

Hier gibt es nichts weiter zu sehen, nur ein paar verwackelte 4:3-Bilder von diesen Typen, die sich entrückt an ihren Instrumenten abarbeiten, scheint das neue Video der Cereals sagen zu wollen. Das Zusammenwirken von Bild und Sound der neuen Single "Entertainers" sorgt jedoch vielmehr für einen charmanten Zeitreise-Effekt. Irgendwo zwischen dem unaufgeregten und gerade deshalb so mitreißend leiernden Sound der Strokes und den pulsenden Gitarren der Arctic Monkeys, fühlt sich die Band hörbar pudelwohl.

Die Texte der Debüt-EP "I Like Them Before Anyone Else", deren erster Vorgeschmack "Entertainers" ist, drehen sich dabei "um den Wochenendhedonismus der Twentysomethings: Für Coming-of-Age zu spät, für Altersweisheit zu früh. Sie handeln von Fuckboys, Inszenierungskonsum und der verlorenen Instagram-Generation", wie der Pressetext zur EP erklärt. So erzählt der Song in seiner ersten Zeile "you know the worst days are mondays and birthdays" nur auf den ersten Blick Banales und hat die Aufmerksamkeit des Hörers, nach der er gar nicht heischt, schon sicher.

"I Liked Them Before Anyone Else" erscheint am 23. März im Eigenverlag.

Video: Cereals - "Entertainers"

Cover & Tracklist: Cereals - "I Like Them Before Anyone Else

01. "Coolidge Effect"

02. "Entertainers"

03. "Skinny Mistress"

04. "May I Have A Chance"

05. "Rebound Boy"