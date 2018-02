Ash kündigen neues Album "Islands" an, streamen Single "Buzzkill"

Drei Jahre sind seit dem letzten Album von Ash vergangen. Jetzt kündigt das Trio sein neues Album mit dem Punk-Song "Buzzkill" an und verrät auch die Tracklist zu "Islands".

Das irische Power-Trio Ash hat mit "Buzzkill" eine neuen Single am Start - ein kurzer, knackiger Punkrocker, der angenehm an frühere Glanztaten der 1992 gegründeten Band erinnert. Vor allem enthält das Stück die DNA von Vorbildern wie den Punk-Helden The Undertones - von denen Damien O'Neill und Mickey Bradley bei "Buzzkill" den Backing-Gesang beisteuern.

"Buzzkill" ist das erste Stück, das Ash vorab von ihrem am 18. Mai erscheinenden neuen Album "Islands" veröffentlichen. Das ist das erste Album seit "Kablammo!" von 2015 und das achte Album der Band insgesamt - den 2009 und 2010 durchgeführten Single-Stunt "A-Z" mal ausgenommen.

Frontmann Tim Wheeler sagt über "Buzzkill": "Am Tag als ich den Song schrieb, hat es eine Weile gedauert, bis ich zu lachen aufhörte - denn der Song ist so spaßig, dumm und voll von unnötigem Gefluche. Wir kannten eine Band namens Buzzkill aus Belfast in den 90ern - und ich denke, ihr Name steckte die ganze Zeit in meinem Kopf und wollte in einem Song enden."

Ferner sagte Wheeler: "Die Undertones zuletzt mehrfach gesehen zu haben ließ mich schuldig fühlen, weil der Backing-Gesang für 'Buzzkill' ihren Stil so sehr nachahmt. Also dachte ich, sei es nur gerecht, Damien [O'Neill] und Mickey [Bradley] zu fragen, ob sie mitsingen würden - und wir fühlten uns geehrt als sie zusagten."

In Kürze sollen auch Tourdaten für die Band folgen.

Stream: Ash - "Buzzkill"

Cover & Tracklist: Ash - "Islands"

01. "True Story"

02. "Annabel"

03. "Buzzkill"

04. "Confessions In The Pool"

05. "All That I Have Left"

06. "Don’t Need Your Love"

07. "Somersault"

08. "Did Your Love Burn Out?"

09. "Silver Suit"

10. "It’s A Trap"

11. "Is It True?"

12. "Incoming Waves"