Punk In Drublic Fest: NOFX reisen mit Punk-Festival-Tour durch Europa

Craft Beer und Punkrock - mit dieser Kombination überzeugt das Punk In Drublic Fest schon eine Weile in den USA. Nun holt NOFX-Frontmann Fat Mike die Festival-Tour auch nach Europa - mit tollen Gästen.

Fünf Mal wird das Punk In Drublic Fest im Sommer in Europa Halt machen, gleich drei der Termine finden in Deutschland und Österreich statt. Karten gibt es ab morgen früh um 10 Uhr unter anderem bei Eventim.

Das Line-up variert in jeder STadt - wird aber angeführt von NOFX selbst - Fat Mike und Co. lassen es sich bei keinem der Termine nehmen, höchstpersönlich die passende Mischung aus Hedonismus und Andersartigkeit zu verbreiten. Ebenfalls an allen drei Stationen mit dabei sind die Southern-Hardcore-Veteranen The Bronx sowie das bei Fat Mikes Label Fat Wreck Chords unter Vertrag stehende Punk-Gewächs Bad Cop/Bad Cop.

Abseits davon dürfen sich vor allem die Termine in Deutschland über weitere großartige Bands freuen: Die Ska-Punks Mad Caddies werden beide Locations zum Tanzen bringen, in Gelsenkirchen sorgen zudem neben den Lokalmatadoren auch die Punkrock-Urgesteine Bad Religion für Stimmung. In Wiesbaden wiederum werden Boysetsfire nach ihren gerade absolvierten eigenen Festival-Shows ein weiteres Konzert in Deutschland spielen; zudem soll noch ein weiterer, bisher geheimer Special Guest angekündigt werden. In der Wiener Arena wiederum sind Jaya The Cat exklusiv dabei.

Informationen zu den Line-ups, zum Ticketkauf und dem Ablauf der Events bekommt ihr auf der Facebook-Seite von Punk In Drublic Europe. Zudem könnt ihr euch auf der internationalen Webseite der Festival-Tour einen Eindruck davon machen, wie das Event an seinen bisherigen sechs Spielorten in den USA aussah.

Live: Punk In Drublic Fest

17.06. Gelsenkirchen - Event-Area an der Veltins-Arena

19.06. Wien - Arena

23.06. Wiesbaden - Kulturpark Schlachthof

