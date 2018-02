Ozzy Osbourne kündigt letzte Welttournee an

Ozzy Osbourne hat angekündigt, dass er noch ein letztes Mal um die Welt touren will. Mindestens ein Konzert wird es auch in Deutschland geben.

Nachdem Black Sabbath im Februar 2017 in ihrer Heimatstadt Birmingham "The End" zelebriert hatten, will auch Frontmann Ozzy Osbourne nur noch einmal solo auf Welttournee gehen - abgesehen von dem Hintertürchen, einzelne Konzerten hier und da zu spielen. "Ich werde nicht in Rente gehen. Es heißt 'No More Tours', ich werde also keine Welttourneen mehr machen", sagte Osbourne selbst. "Ich werde weiterhin Gigs spielen, aber nicht sechs Monate lang auf Tour gehen. Ich verbringe lieber Zeit zu Hause."

Osbourne sprach auch über seine Motivation, Live-Auftritte deutlich einzuschränken: "Ich habe Fantastisches erlebt; es war eine unglaubliche Reise. Aber ich muss es etwas langsamer angehen lassen. Ich genieße es, Großvater zu sein, ich möchte nicht verpassen, eine weitere Generation Osbournes aufwachsen zu sehen."

Ursprünglich ging Osbourne berits 1992 auf Tour unter dem Titel "No More Tours" - deshalb heißt sein erneutes Finale auch "No More Tours 2". "Ich bin gesegnet, dass ich zwei erfolgreiche Musikkarrieren hatte", so der Brite. "Diese finale Tour soll eine große Feier für meine Fans und jeden sein, der meine Musik in den letzten fünf Dekaden gemocht hat."

Die Tour soll bis ins Jahr 2020 reichen. Dabei stehen Osbourne langjährige Mitstreiter wie Zakk Wylde an der Gitarre, Bassist Blasko, Schlagzeuger Tommy Clufetos und Keyboarder Adam Wakeman zur Seite. Für Deutschland ist bisher leider nur ein Termin bestätigt - am 28. Juni in der König-Pilsener Arena in Oberhausen. Karten gibt es bei Eventim.

Osbourne erwähnte im Zuge der Tourankündigung auch, dass er ein Album komplettieren wolle - und dass er dafür bereits acht bis neun Songs in Arbeit habe.

Live: Ozzy Osbourne

28.06. Oberhausen - König-Pilsener Arena