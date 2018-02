VISIONS empfiehlt: Rockaway Beach Open Air bestätigt erste Bands

Das Rockaway Beach Open Air geht in die zweite Runde: Nach der Erstausgabe im vergangenen Jahr wartet das neue Punkrock-Festival im Saarland mit den ersten Bands für den August auf.

Vier Acts stehen für den Anfang fest: Das sind Adam Angst, bei denen wir seit einem Jahr auf ein neues Studioalbum hoffen, die Punkrock-Garage-Rumpler The Baboon Show, der sich wie ein Fußballclub nennende Singer/Songwriter Fortuna Ehrenfeld und Belgrad, die vergangenes Jahr ihr nach der Band benanntes Debütalbum veröffentlicht hatten.

Das Rockaway Beach Open Air findet am 31. August direkt am Losheimer See in dem saarländischen Ort statt. Im zweiten Jahr stellen die Veranstalter auch eine zweite Bühne parat, um das Programm noch abwechslungsreicher gestalten zu können.

Karten für das von VISIONS präsentierte Festival gibt es ab sofort bei Eventim. Erste Informationen zu den Headlinern sollen am 1. April folgen.

Facebook-Post: Neue Ausgabe des Rockaway Beach Open Airs angekündigt

