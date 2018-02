A Perfect Circle kündigen Album "Eat The Elephant" an, streamen neuen Song "TalkTalk"

Foto: Tim Cadiente

Endlich ist die Katze aus dem Sack: A Perfect Circle streamen nicht nur den mit einem Teaser versprochenen Song "TalkTalk", sondern verraten auch sämtliche Details zu ihrem neuen Album - inklusive dem Veröffentlichungstermin, der in gar nicht allzu weiter Ferne liegt.

A Perfect Circle hatten den neuen Song bereits angeteasert, und er entpuppt sich als sich stetig steigernde Alternativ-Metal-Ballade. In weitgehend ruhigen Strophen singt Sänger Maynard James Keenan sanft über geheimnisvolle Klaviermelodien und sonst nur spärlich instrumentierte Passagen, wiederholt dabei oft die ominöse Zeile "Don't be the problem/ Be the solution". Dann baut die Band mit Stakkato-artig gespielten Akkorden auf der Gitarre Spannung auf und wächst damit in einen mächtigen Refrain, in dem Keenan mit seiner Stimme kraftvoll ausbricht.

Nach "The Doomed" und "Disillusioned" ist "TalkTalk" der inzwischen dritte Vorbote für ein Album, das nun endlich einen Namen trägt: Der Nachfolger zum 2004 erschienenen "eMOTIVe" heißt "Eat The Elephant" und kommt am 20. April. Damit setzt die Band den lange anhaltenden Gerüchten und Spekulationen um eine neue Platte ein positives Ende.

Im Juni kommen A Perfect Circle für mehrere Shows auch nach Europa. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Stream: A Perfect Circle - "TalkTalk"

Cover & Tracklist: A Perfect Circle - "Eat The Elephant"

01. "Eat The Elephant"

02. "Disillusioned"

03. "The Contrarian"

04. "The Doomed"

05. "So Long, And Thanks For All The Fish"

06. "TalkTalk"

07. "By And Down The River"

08. "Delicious"

09. "DLB"

10. "Hourglass"

11. "Feathers"

12. "Get The Lead Out"

Live: A Perfect Circle

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

23.06. Esch/Alzette - Rockhal