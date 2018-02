Vainstream Rockfest bestätigt weitere neue Bands

Band-Endspurt beim Vainstream Rockfest: Nachdem es schon im Dezember die dritte Bandwelle gegeben hatte, legen die Punk-, Hardcore- und Metal-Spezialisten aus Münster nun nochmal nach - mit Casper, Kadavar und vielen mehr.

Auch mit den aktuellen Neubestätigungen pflegt das Vainstream Rockfest seinen Ruf als Spezialist für einen urbanen Sound zwischen Punk und Hardcore, Metal sowie HipHop: Casper steht für letzteren genauso wie für mitreißende Konzerte auf den großen Bühnen, The Bronx haben mit ihrem neuen Album "V" erfolgreich ihren Ruf als eine der feinsten Bands des Southern-Rock-infizierten Hardcore verteidigt, und Kadavar gelten in Sachen druckvolle Retrorock-Wand ohnehin schon länger als die Band schlechthin aus Deutschland.

Mit dem hochglänzenden Blockbuster-Metalcore von Bullet For My Valentine, dem nachtschwarzen Black Metal von Der Weg einer Freiheit und den Deutschpunk-Veteranen Sondaschule kann sich auch der Rest der neuen Bands sehen lassen. Alle neun neuen Bestätigungen findet ihr auf der offiziellen Seite des Vainstream.

Karten für das Festival, das am 30. Juni auf dem Gelände Am Hawerkamp in Münster über die Bühne geht, gibt es bei Eventim.

