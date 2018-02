Smashing Pumpkins: Foto verrät offenbar neues Line-up, Billy Corgan spricht über neue Songs

So könnte das neue Smashing Pumpkins-Line-up aussehen: Ein Schnappschuss hinter den Kulissen eines Fotoshoots zeigt Frontmann Billy Corgan mit drei Mitstreitern - sowohl neuen als auch alten. Auf den Leak reagiert er mit Humor - und stellt gleichzeitig eine Menge neues Material in Aussicht.

Bei dem Fotoshoot ist Corgan mit dem ehemaligen Gitarristen und Gründungsmitglied James Iha und Schlagzeuger Jimmy Chamberlin zu sehen, der in den vergangenen Jahren immer wieder Teil der Band gewesen war und sie zuletzt bei einigen Shows 2016 und 2017 begleitete. Mit beiden Musikern war Corgan in letzter Zeit definitiv im Studio.

Der vierte im Bunde ist Gitarrist Jeff Schroeder, der seit 2007 zur Band gehört - doch damit bestünden die Smashing Pumpkins nun aus einem Drummer und gleich drei Musikern an der Gitarre. Möglicherweise wechselt Schroeder also an den Bass (im Studio war er bereits beim Bassspielen zu sehen), denn die zum ursprünglichen Line-up gehörende D'arcy Wretzky ist angeblich nicht an der Reunion beteiligt, wie sie zuletzt mitteilte.

"NOCH ein Foto-Leak, diesmal bin ich es mit einem witzigen Hut", postete Corgan später sarkastisch mit entsprechendem Bild auf Instagram und ging auch auf die Spekulationen hinsichtlich der Bassisten-Position in seiner Band ein: "Ich glaube wenn ihr genau hinschaut seht ihr, wie sich [Led Zeppelin-Bassist] John Paul Jones in der Krempe versteckt." Kurz zuvor teilte er ein Foto von einem Abendessen mit Smashing-Pumpkins-Manager Peter Katsis.

In den Tagen vor dem Leak schrieb Corgen auf Instagram zudem, er habe "26 Songs, die sich in verschiedenen Stadien der Vollendung, Produktion und des Wahnsinns befinden. Aber ehrlich, und das meine ich von ganzem Herzen, es macht mir viel Freude zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben so sehr an das Schaffen neuer Musik gefesselt zu sein." Damit feuerte er auch Gerüchte um ein neues Album der Smashing Pumpkins an, er könnte jedoch genauso einen Nachfolger seines Soloalbums "Ogilala" meinen, das vermutlich sogar ein Doppelalbum werde, wie er zuletzt im Dezember verriet.

Tweet: Twitter-User @OzzyRhds teilt Fotoshooting-Leak

Instagram-Posts: Billy Corgan zum Fotoshooting-Leak, Treffen mit Smashing-Pumpkins-Manager und Gedanken zu neuer Musik