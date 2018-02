Cave In haben "neues Zeug in der Mache"

Foto: Ben Koller

Die Rock-Alleskönner Cave In arbeiten anscheinend an neuem Material - das verriet jetzt zumindest kurz und knapp Gitarrist und Sänger Stephen Brodsky.

Bereits am 3. Dezember posteten Cave In ein Foto nach ihrer Jam-Session. Nun verriet Sänger und Gitarrist Stephen Brodsky: "Cave In haben zum ersten Mal seit über einem Jahr zusammen gejammt, und es fühlte sich großartig an. Neues Zeug ist in der Mache, [ich bin] deshalb definitiv aufgeregt."

Das Statement ist leider arg knapp - aber immerhin scheint sich was zu tun bei der Band aus Boston, um die es zuletzt bedauernswerterweise sehr still war: Das bislang letzte Album "White Silence" war 2011 erschienen, 2017 kam dann eine Vinyl-Reissue ihres Albums "Perfect Pitch Black" mit einer Bonus-Seven-Inch.

Frontmann Stephen Brodsky war zuletzt fleißig mit seiner zweiten Band Mutoid Man getourt und hatte mit dieser im vergangenen Sommer ihr zweites Album "War Moans" veröffentlicht.