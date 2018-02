VISIONS empfiehlt: Dead Cross kommen auf Tour

Von wegen Projekt: Dead Cross arbeiten nicht nur auf Hochtouren an neuem Material, sie kommen im Sommer auch für vier Konzerte nach Deutschland - präsentiert von VISIONS.

Knapp zwei Wochen ist es erst her, da verrieten Dead Cross, dass sie wieder an neuer Musik werkeln. Ihr herrlich brutales Debüt schaffte es auf Anhieb, eines unserer Lieblingsalben 2017 zu werden.

Wer die Hardcore-Punk-Allstar-Band aus Mike Patton (Faith No More, et al.), Dave Lombardo (Ex-Slayer), Justin Pearson und Michael Crain (beide Retox/The Locust) bei den von VISIONS präsentierten Shows erleben möchte, kann ab diesem Mittwoch um 10 Uhr den exklusiven Pre-Sale bei Eventim in Anspruch nehmen, der reguläre Vorverkauf startet dann am Freitag um die selbe Uhrzeit.

Zuletzt hatten Dead Cross ein verstörendes Video zu ihrem Song "Church Of The Motherfuckers" veröffentlicht. Außerdem war Patton während der Halbzeit des American-Football-Großereignisses Super Bowl beim Youtube-Format "First We Feast" zu Gast, um extra scharfe Chicken Wings zuzubereiten. Danach spielte die Band ein kleines Set, zu sehen gegen Ende des halbstündigen Videos.

Video: Mike Patton bereitet bei "First We Feast" scharfe Chicken Wings zu

Video: Dead Cross spielen zwei Songs bei "First We Feast" (automatische Wiedergabe ab 25:44)

VISIONS empfiehlt:

Dead Cross

13.06. München - Backstage

16.06. Köln - Gloria

27.06. Hamburg - Markthalle

03.07. Berlin - SO36