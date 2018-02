Albert Hammond Jr. kündigt neues Album an, streamt Single "Muted Beatings"

Foto: Eric Farias (CC BY 2.0)

Albert Hammond Jr. hat wie aus dem Nichts den neuen Song "Muted Beating" veröffentlicht und gleichzeitig sein viertes Soloalbum angekündigt - es ist sein bisher persönlichstes.

Auf "Francis Trouble", das am 9. März bei Red Bull Records erscheint, verarbeitet Albert Hammond Jr. die Totgeburt seines Zwillingsbruders Francis und die Auswirkungen auf sein Leben und seine Familie. 1979 erlitt Hammonds Mutter eine Fehlgeburt. Das viel zu früh gekommende Kind hatte keine Chance, aber unbemerkt von allen Beteiligten wuchs Hammond weiter heran. Seine Mutter bemerkte ihn erst, als sie mit ihm im sechsten Monat war. Das getriebene, aber sanfte "Muted Beatings" ist für den Gitarristen der Strokes nun ein Liebeslied an diese Zeit.

Hammonds bislang letztes Album "Momentary Masters" war 2015 erschienen. Zuletzt hatte er ein Cover des Weihnachtsongs "The Little Boy That Santa Claus Forgot" veröffentlicht.

Video-Stream: Albert Hammond, Jr. - "Muted Beatings"

Cover & Tracklist: Albert Hammond, Jr. - "Francis Trouble"

01. "DVSL"

02. "Far Away Truths"

03. "Muted Beatings"

04. "Set To Attack"

05. "Tea For Two"

06. "Stop And Go"

07. "Screamer"

08. "Rocky’s Late Night"

09. "Strangers"

10. "Harder, Harder, Harder"