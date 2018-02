Deichbrand Festival veröffentlicht zweite Bandwelle

Die Veranstalter des Deichbrand Festivals haben weitere Künstler für die diesjährige Ausgabe bestätigt. Darunter finden sich auch zahlreiche Bands aus dem VISIONS-Kosmos - und ein weiterer Headliner.

Angeführt wird die Bandwelle von den Killers, die in diesem Sommer eine exklusive Deutschland-Show auf dem Deichbrand spielen und dabei neues Material präsentieren werden - ihr Album "Wonderful Wonderful" war im September erschienen.

Viel spannender ist jedoch der Blick in die zweite Reihe: Neben den Retro-Rockern Wolfmother werden Kadavar mit ihrem aktuellen Album "Rough Times" nach Cuxhaven/Nordholz reisen. Auch The Hives werden einen von zahlreichen Festivalauftritten beim Deichbrand absolvieren. Indie-Fans können sich zudem auf Giant Rooks aus Hamm und die Schweizer We Invented Paris freuen. Alle Neubestätigungen findet ihr im unten angehängten Video.

In der ersten Bandwelle hatten die Veranstalter bereits Die Toten Hosen und Fünf Sterne Deluxe und im Adventskalender Indie-Rapper Casper bestätigt. Das Deichbrand findet in diesem Jahr vom 19. bis 22. Juli statt. Tickets gibt es bei Eventim, weitere Infos auf der Webseite des Festivals.

Facebook-Post: Neue Bands für das Deichbrand Festival

Live: Deichbrand Festival

19.-22.07. Cuxhaven/Nordholz - Seeflughafen