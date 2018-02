Feine Sahne Fischfilet zeigen uns für VISIONS 299 ihre Heimat

Für unsere neue Ausgabe haben wir Feine Sahne Fischfilet drei Tage durch Mecklenburg-Vorpommern begleitet - und von ihnen erfahren, was es bedeutet, als linke Punkband in der Provinz den Nazis die Stirn zu bieten.

VISIONS-Autor Markus Hockenbrink hat Feine Sahne Fischfilet schon im Dezember nach Loitz begleitet, eine Kleinstadt südwestlich von Greifswald, wo die Band ihren ersten Proberaum hatte - und Ende 2017 nun auch das Release-Konzert für ihr neues Album "Sturm & Dreck" plant, das schließlich am 13. Januar stattfand, einen Tag nach Erscheinen der Platte.

In unserer Reportage geht es aber vor allem um eines: Die aufrechte Haltung, mit der Feine Sahne Fischfilet der Provinz die Treue halten und sich aus Überzeugung den Dorfnazis entgegenstellen. "Natürlich fürchten wir manchmal um unsere körperliche Unversehrtheit", sagt Sänger Jan "Monchi" Gorkow. "Aber das heißt nicht, dass man nichts mehr macht. Im Gegenteil: Das ist jetzt der Moment, in dem die coolen Leute etwas reißen müssen, jeder nach seiner Fa­çon."

Wie die Ska-Punks das genau machen, wie sie den Freispruch in einem Prozess erlebt haben und wie die Band sich bei ihren Familien für deren Rückhalt bedankt, ohne den ihre Karriere nicht möglich gewesen wäre - das und vieles mehr lest ihr in VISIONS 299, ab sofort am Kiosk!

Derzeit sind Feine Sahne Fischfilet mit ihrem neuen Album auf "Alles auf Rausch"-Tour. Allerdings musste die Band gerade drei Termine in Österreich absagen, weil Sänger Monchi sich eine Grippe eingefangen hat. Viele Konzerte der Tour sind schon ausverkauft, für die restlichen gibt es Karten bei Eventim.

Zuletzt hatten Feine Sahne Fischfilet ein Video zum Albumtrack "Zuhause" veröffentlicht, das vom Renter über den Obdachlosen bis zum Geflüchteten unterschiedliche Menschen und ihren Begriff von Heimat und Zuhause in den Blick nimmt.

Facebook-Post: Feine Sahne Fischfilet müssen Konzerte in Österreich absagen

