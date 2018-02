Stone Temple Pilots kündigen neues Album an, streamen neuen Song "Roll Me Under"

Die neu formierten Stone Temple Pilots machen Nägel mit Köpfen: Der neuen Single "Roll Me Under" folgt in Kürze das Album "Stone Temple Pilots". Es ist das erste mit Sänger Jeff Gutt - und könnte zu etwas Verwirrung führen.

Schließlich gab es 2010 bereits ein Album, das nach den Stone Temple Pilots benannt war. Damals feierte die Band um die DeLeo-Brüder gerade ihr Comeback mit dem Sorgenkind Scott Weiland. Fast acht Jahre später sieht die Welt anders aus: Weiland wurde 2013 entlassen und verstarb 2015. Die Band nahm derweil mit Linkin Park-Sänger Chester Bennington die EP "High Rise" auf, doch Bennington wollte sich ab November 2015 auf seine Hauptband konzentrieren. 2017 verstarb auch er.

Seit 2016 suchten die Stone Temple Pilots auf ihrer Webseite nach einem neuen Sänger, den sie im September desselben Jahres in Jeff Gutt fanden, wie sie im selben Zug mit der Single "Meadow" öffentlich machten. Auf erste Konzerte mit Gutt folgt nun "Roll Me Under", ein drückender Bolide ganz in der Tradition der Kalifornier. Gitarrist Dean DeLeo in einem Statement: "Wir freuen uns auf das, was noch kommt. Wir ehren unsere Vergangenheit am besten, indem wir weiterhin neue Musik machen."

"Stone Temple Pilots" erscheint am 16. März bei Rhino, auf LP allerdings erst am 25. Mai. Eine große US-Tour ist bereits bestätigt. Nur für Europa gibt es noch keine Termine.

Video-Stream: Stone Temple Pilots - "Roll Me Under"

Cover & Tracklist: Stone Temple Pilots - "Stone Temple Pilots"



01. "Middle Of Nowhere"

02. "Guilty"

03. "Meadow"

04. "Just A Little Lie"

05. "Six Eight"

06. "Thought She'd Be Mine"

07. "Roll Me Under"

08. "Never Enough"

09. "The Art Of Letting Go"

10. "Finest Hour"

11. "Good Shoes"

12. "Reds & Blues"