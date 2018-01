Russian Circles kündigen Tour an

Foto: Ryan Russell

Russian Circles werden Mitte des Jahres wieder in Europa auftreten. Und sie kommen nicht allein.

Zuletzt war das Post-Metal-Trio als Support von Mastodon im November 2017 in Europa zu sehen gewesen - und dennoch lassen Russian Circles ihre Fans nicht lange auf weitere Konzerte warten: Im Mai wird die Band in den deutschsprachigen Ländern fünf Clubshows spielen und anschließend auch noch auf dem Freak Valley Festival auftreten. Neben den Songs des aktuellen Albums "Guidance" wird die Band dann vermutlich auch wieder Klassiker aus bald 15 Jahren Bandgeschichte in drückend lautem Live-Sound präsentieren. Karten für die Clubkonzerte gib es bei Eventim.

Mit dabei sind dann die ebenfalls bei Sargent House unter Vertrag stehenden Belgier Brutus. Das Trio aus Löwen hatte sich 2017 mit seinem Debütalbum "Burst" zwischen Punkrock, Post-Hardcore und Black Metal die Aufmerksamkeit der Szene erspielt. Beim Freak Valley Festival sind sie allerdings leider nicht dabei.

Russian Circles hatten im vergangenen Jahr das "Livealbum Live At Dunk!fest 2016" veröffentlicht.

Live: Russian Circles + Brutus

13.05. Esch/Alzette - Rockhal

18.05. Lohr - Stadthalle

20.05. Wien - Arena

22.05. Bulle - Ebullition

23.05. Zürich - Rote Fabrik

02.06. Netphen-Deuz - Freak Valley Festival*

* ohne Brutus