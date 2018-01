Long Distance Calling teasern neue Platte mit Album-Player

Am kommenden Freitag erscheint "Boundless", das neue Album der Post-Rocker Long Distance Calling. Dazu hat die Band jetzt einen Album-Player angefertigt.

Durch markante und charakteristische Momente hangelt sich der Album-Player, den die aus Dortmund und Münster stammende Post-Rock-Band Long Distance Calling jetzt für ihr neues Album "Boundless" zusammengeschnitten hat. Das Video dazu versammelt bisherige Pressestimmen.

Auch in der am heutigen Mittwoch erscheinenden Ausgabe 299 von VISIONS kommt die Band ausführlich zu Wort - und erklärt etwa, warum es auf dem neuen Album keine Gastsänger gebraucht hat und sie quasi zurück zu ihren Wurzeln gegangen sind.

"Boundless", das sechste Album der Band seit 2007, erscheint am kommenden Freitag, den 2. Februar über das Progrock-Label InsideOut. Zu den neuen Stücken "Ascending" und "Out There" hatte die Band bereits Videos veröffentlicht.

Passend zur Veröffentlichung spielen Long Distance Calling am kommenden Freitag auch eine Release-Show in ihrer Heimat - dem Dortmunder FZW. Ab dem 23. Februar geht die Band dann auf große, von VISIONS präsentierte Deutschland-Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Long Distance Calling - "Album-Player"

VISIONS empfiehlt:

Long Distance Calling

02.02. Dortmund - FZW

23.02. Saarbrücken - Garage

24.02. Laufen - Biomill

28.02. Hannover - Lux

01.03. Berlin - Musik & Frieden

02.03. Hamburg - Indra

03.03. Kiel - Die Pumpe

04.03. Bremen - Tower

05.03. Köln - Gebäude 9

06.03. Wiesbaden - Schlachthof

07.03. Stuttgart - Clubcann

08.03. München - Kranhalle

09.03. Wien - B72

11.03. Dresden - Beatpol

12.03. Nürnberg - Club Stereo