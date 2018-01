Vom Hexer zum Ich: Tocotronic sprechen in VISIONS 299 über "Die Unendlichkeit"

VISIONS-Autor André Boße hat die Band zum Gespräch getroffen und den Weg zum aktuellen Album "Die Unendlichkeit" nachgezeichnet: Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow arbeitet in den Texten zum neuen Album autobiografisch, die Band greift diese in einer musikalischen Zeitreise zum jeweiligen Ort des Geschehens wieder auf und plötzlich sind Distanz und Theorie kein Thema mehr.

Der Weg von Tocotronic führt seit Mitte der 90er Jahre in scharfen Kurven voran oder auch mal ein Stück geradeaus und wieder zurück. Auf "Die Unendlichkeit" arbeitet Sänger Dirk von Lowtzow mit klarer Symbolik und reflektiert Themen wie die eigene Jugend, das Gefühl der Verlorenheit und den Tod mit kaltem Sternenlicht. "Die Kraft, die in der Einfachheit und Präzision liegt, weiß man erst zu schätzen, wenn man sich wissentlich von ihr wegbewegt hat", erklärt der Sänger im Interview und verweist damit auf die Auflösung des Individuums und den Fokus der Theoretisierung, mit dem sich die Band auf ihrer "Berlin-Trilogy" beschäftigte.

Die anrührende Klarheit, die dabei entsteht, schließt Brüche jedoch keineswegs aus. Diese finden sich im Albumtitel ebenso, wie in der Verortung der Musik in einer konkreten Zeit, wie von Lowtzow am Beispiel von "Bis uns das Licht vertreibt" beschreibt: "Das Stück spielt 2001, damals nahmen wir das "Weiße Album" auf und hörten zusammen mit Tobias Levin sehr viel Roxy Music."

Wie von Lowtzow die Renaissance des "Ich" für das eigene Werk kanalisiert und welcher Song Gitarrist Rick McPhail zum Weinen bringt, lest ihr in VISIONS 299 - ab dem 31. Januar am Kiosk.

Ab März sind Tocotronic außerdem auf ausgedehnter Deutschlandtour unterwegs. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Live: Tocotronic

06.03. Bremen - Schlachthof

07.03. Münster - Sputnikhalle

08.03. Heidelberg - Halle 02

09.03. Erlangen - E-Werk

11.03. Erfurt - Stadtgarten

12.03. Köln - E-Werk

13.03. Wiesbaden - Schlachthof

14.03. Hannover - Capitol

16.03. Hamburg - Große Freiheit 36

17.03. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft

06.04. Leipzig - Werk 2

07.04. Essen - Weststadthalle

08.04. Stuttgart - Theaterhaus

11.04. Freiburg - E-Werk

12.04. München - Tonhalle

14.04. Dresden - Alter Schlachthof

16.04. Berlin - Columbiahalle