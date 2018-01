Frank Turner präsentiert Video zu neuer Single "1933"

Foto: Screenshot Youtube

Nach der Albumankündigung ist vor dem Video: Frank Turner stellt mit "1933" die erste Single aus seinem neuen Album "Be More Kind" vor. Es ist ein gewohnt beherzter Rocktrack.

Eine Weile hat Frank Turner seine Fans schmoren lassen. Auf zahlreiche Studioupdates folgte zunächst die Best-of "Songbook", die zwar den neuen Song "There She Is" enthielt, aber nur noch Hunger auf mehr heraufbeschwor.

Gestern war es nun soweit: "Be More Kind" heißt Turners siebtes Album, genauso wie der Song, den man bereits auf der vergangenen Tour hören konnte. Erste offizielle Single ist allerdings das zupackende "1933", dem Turner ein animiertes Video im Stile des Albumartworks zur Seite stellt. Darin wird langsam ein Haus konstruiert, bevor es Feuer fängt. Den Clip hatte Turner gestern Abend am Ende seines Livestreams vorgestellt, in dem er Fragen zum neuen Album beantwortete und allgemein über die Platte sprach.

Ab Oktober kommt Turner mit seiner Band The Sleeping Souls in den deutschsprachigen Raum. Der exklusive Ticket-Vorverkauf für die von VISIONS präsentierten Shows beginnt am morgigen Mittwoch um 10 Uhr bei Eventim, der reguläre dann am Freitag um 10 Uhr.

Video: Frank Turner - "1933"

Facebook-Post: Video vom gestrigen Livestream

VISIONS empfiehlt:

Frank Turner & The Sleeping Souls

21.10. Luxemburg - Den Atelier

23.10. Würzburg - Posthalle

24.10. Stuttgart - LKA Longhorn

26.10. Wien - Gasometer

27.10. Graz - Helmut-List Halle

04.11. Zürich - Volkshaus

06.11. Lausanne - Les Docks

10.11. Lingen - Emsland Arena

11.11. Hannover - Capitol

13.11. Bremen - Aladin

14.11. Leipzig - Werk 2

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

17.11. Wiesbaden - Schlachthof

20.11. München - Tonhalle

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle