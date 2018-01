Dredg arbeiten an neuem Album

Es ist eine handfeste Überraschung: Dredg haben in den sozialen Medien verraten, dass sie derzeit ein neues Album schreiben. Zuvor war die Zukunft der Alternative-Rocker aus Kalifornien lange ungewiss gewesen.

Auf ihrer Facebook-Seite posteten Dredg ein Foto, dass Gitarrist Mark Engles und Schlagzeuger Dino Campanella dabei zeigte, wie sie eine Popcorn-Maschine auspacken oder transportieren. "Das Wichtigste zuerst" ist unter dem Bild notiert.

Auf die Frage eines Fans, was das bedeuten würde, wenn die Band "nicht in Rätseln" sprechen würde, schrieb Bassist Drew Roulette in in den Kommentaren, es sei der "erste Tag, an dem wir an einer neuen Platte schreiben."

Für viele Fans dürften damit lange gehegte Hoffnungen auf eine Rückkehr der Band in greifbare Nähe rücken: Nach ihrem fünften Studioalbum "Chuckles And Mr. Squeezy" von 2011 war es immer ruhiger um Dredg geworden. Gitarrist Mark Engles hatte sich seit 2013 verstärkt seinem Projekt Black Map mit Far-Schlagzeuger Chris Robyn gewidmet, das 2017 sein zweites Studioalbum "In Droves" veröffentlicht hatte.

Nur im Frühjahr 2014 hatten Dredg hierzulande noch einmal deutlich auf sich aufmerksam gemacht, als sie ihre beiden Erfolgsalben "El Cielo" (2002) und "Catch Without Arms" (2005) bei diversen Konzerten in voller Länge spielten.

Für VISIONS 255 begleiteten wir die Band damals auf ihrer Tour und erfuhren auch, wie die Bandmitglieder zu einer möglich neuen Platte stehen. Bereits damals erwogen Teile der Band ein neues Album, etwa Sänger Gavin Haynes: "Wir müssen noch darüber reden, aber ja: Ich denke schon konkret darüber nach eine Platte zu machen", so Hayes. Und auch die anderen Bandmitglieder zeigten sich damals für die Idee offen. Allerdings gab es danach bis jetzt keine Hinweise auf konkrete Arbeiten.

VISIONS hatte rund um die Jahrtausendwende als erstes Medium in Deutschland ausführlich über Dredg berichtet. Die enge Beziehung gipfelte 2009 in einer Show im Dortmunder Konzerthaus anlässlich der Feierlichkeiten zu 20 Jahren VISIONS; den Mitschnitt des Konzerts veröffentlichte VISIONS 2011 exklusiv auf DVD.

Facebook-Post: Dredg geben Arbeiten an neuem Album bekannt