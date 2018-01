VISIONS Premiere: Post-Hardcore-Newcomer Stormo streamen Album "Ere"

Die italienischen Posthardcore-Newcomer Stormo stellen bei uns ihr neues Album "Ere" vorab in voller Länge vor. Darauf präsentiert das Quartett einen verzweifelten, unruhig pulsierenden Sound.

Aufmerksame Konzertgänger könnten Stormo schon begegnet sein: Die Band aus der norditalienischen Provinz Belluno stand schon als Support von bekannten Namen wie La Dispute, Unsane und Celeste auf der Bühne und spielte bereits mehr als 250 Konzerte.

2014 erschienen das Debüt "Sospesi Nel Vuoto Bruceremo In Un Attimo E Il Cerchio Sarà Chiuso", nun legen Stormo nach: Auf ihrem neuen Album "Ere", das am 2. Februar bei Moment Of Collapse erscheint, präsentiert die Band einen an Bands wie Converge und The Tidal Sleep geschulten Post-Hardcore, der wütende Hardcore-Attacken mit leisen Zwischenstücken aufbricht und die verzweifelten, auf italienisch herausgeschrienen Texte mit brüchigen Sprechpassagen ausbalanciert.

"'Ere' ist für uns etwas essentielles für uns und wir haben lange daran gearbeitet", schreibt die Band über ihre neue Platte. "Sie enthält, was sich in unseren Leben verändert hat und erzählt davon, was trotz allem geblieben ist. Wir sind froh, mit euch allen ein paar Fragmente davon teilen zu können." Unten findet ihr den Stream, alte und neue Fans können "Ere" bereits vorbestellen.

Album-Stream: Stormo - "Ere"