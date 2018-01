VISIONS Premiere: Emorocker New Native zeigen Video zum Song "Until It All Stops Spinning"

New Native veröffentlichen nächste Woche ihr neues Album "Asleep". Vorher gibt es von dem Quartett aus Wien und Berlin das melancholische "Until It All Stops Spinning" zu hören - im Rahmen eines sehr stimmigen Musikvideos.

New Natives neuer Vorgeschmack auf die kommende Platte ist ein elegischer, trübseliger Indie-Emo-Song, der sich stilistisch im Spannungsfeld von Balance And Composure, The Hotelier und Seahaven bewegt. Im Text dreht sich alles um eine Autofahrt, während der der Protagonist gedanklich in sich geht.

Diesen Gemütszustand hat die Band im Video wunderbar in Szene gesetzt. "[Es] entstand nach mehreren wetterbedingt erfolglosen Drehsessions sehr spontan an nur einem Tag", schreiben sie zu dem Clip, bei dem Gitarrist und Pianist Christian Schwarz Regie geführt hat. "Der dichte Nebel am Wiener Kahlenberg bot eine stimmige Kulisse, die sich perfekt in die Stimmung des Songs einfügt."

"Until It All Stops Spinning" ist Teil von New Natives neuem Album "Asleep", das am 2. Februar bei Midsummer erscheint. Eine Woche später beginnt die Band ihre Tour, auf der sie von den Münchener Sandlotkids begleitet wird.

Video: New Native - "Until It All Stops Spinning"

Live: New Native + Sandlotkids

08.02. München - Kranhalle

09.02. Stuttgart - Juha West

10.02. Luzern - Treibhaus

11.02. Freiburg - White Rabbit

13.02. Köln - Privat

14.02. Münster - Baracke

15.02. Kiel - Medusa

16.02. Hamburg - Gängeviertel

17.02. Berlin - Scharnie 38

18.02. Chemnitz - AC17

20.02. Wien - B72