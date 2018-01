Jack White streamt neuen Song "Corporation"

Der Bluesrevivalist und Alleskönner Jack White hat mit dem funky Song "Corporation" den bereits dritten Vorabtrack von seinem kommenden dritten Soloalbum "Boarding House Reach" als Stream im Netz bereitgestellt.

Nachdem Jack White erst kürzlich mit der Doppel-Song-Attacke aus "Connected By Love" und "Respect Commander" überrascht hatte, gibt es mit "Corporation" einen weiteren Song.

"Corporation" ist fast sechs Minuten lang und ein funky Rocker, in dem man Echos von Stevie Wonder, James Brown, Sly & The Family Stone und Funkadelic erkennen kann, wenn man möchte. Es gibt Orgeln, Percussion, soulige Background-Sängerinnen und das ganze wirkt - ähnlich wie "Respect Commander" - wie ein spontaner, halbimprovisierter Jam.

Am 23. März soll dann Whites drittes Soloalbum "Boarding House Reach" über sein Label Third Man Records erscheinen.

Erst vorgestern machte White noch von sich reden, weil er auf der kommenden Tour des Musikers Smartphones verboten sind.

Stream: Jack White - "Corporation"