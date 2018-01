VISIONS Premiere: Millionaire stellen Video zu "Silent River" vor

Für den düsteren Bar-Blues zum Song "Silent River" haben die Belgier Millionaire ein düster-stimmungsvolles Video drehen lassen. Bei uns bekommt ihr es zuerst zu sehen.

"Was passiert im Kopf eines Mönchs oder eines Löwen?" - das fragt sich Tim Vanhamel in Millionaires neuer Single "Silent River". Es ist das Kernstück vom im letzten Mai nach zwölf Jahren Albumabstinenz erschienenen "Sciencing". Darin wird der Bandkopf, Gitarrist und Sänger von der Kanadierin Clara Klein unterstützt.

In dem von einem Synthie-Beat sacht geführten Stück hat Regisseur Jonas Govaerts ein Video gedreht, dass eine Art nächtliches Gegenstück zum Nick-Cave-/Kylie-Minogue-Duett "Where The Wild Roses Grow" sein könnte. Govaerts hat schon die zwei vorangegangenen Videos zu "Love Has Eyes" und "I'm Not Who You Think You Are" gedreht. Diesmal hat er allerdings Unterstützung von Alison Engels bekommen. Vielleicht ist der Clip deshalb weit weniger verstörend als die anderen.

Video: Millionaire - "Silent River"