VISIONS empfiehlt: Meshuggah kündigen Deutschland-Konzert an

Die Extrem-Metaller Meshuggah geben im Sommer ein bislang exklusives Deutschlandkonzert. In Karlsruhe können Fans sich dann an der Virtuosität und Urgewalt der Schweden erfreuen.

Was Meshuggah dann auf die Bühne bringen werden, kann man sich nach 30 Jahren Bandgeschichte mittlerweile gut ausmalen: Den beinharten, progressiven, auf höchstem spielerischem Niveau präsentierten Technical-Death-Metal der Band flankiert mutmaßlich wieder eine Lichtshow, die die Präzision von Stakkato-Riffing und Gebrüll auf die Millisekunde passend mit den richtigen Akzenten unterstützt.

Neben Songs vom aktuellen, achten Studioalbum "The Violent Sleep Of Reason" (2016) kommen dann sicher auch Klassiker aus der langen und erfolgreichen Bandgeschichte auf die Bühne. Karten für das Konzert in Karlsruhe gibt es bei Eventim.

Ob noch weitere Clubshows im deutschsprachigen Raum geplant sind, ist derzeit nicht bekannt. Meshuggah treten zudem auch noch auf Festivals auf, unter anderem sind sie für Rock am Ring und Rock im Park sowie das Nova Rock in Österreich bestätigt.

VISIONS empfiehlt:

Meshuggah

15.06. Karlsruhe - Substage

Live: Meshuggah

01.06. Nürnberg - Rock im Park

03.06. Eifel - Rock am Ring

14.06. Nickelsdorf - Nova Rock