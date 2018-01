VISIONS Premiere: Gender Roles veröffentlichen neue Single "About Her" mit Video

Gender Roles haben den neuen Song "About Her" veröffentlicht. Bei den flippigen Newcomern trifft Punk- auf Garage Rock - wie poppig das trotzdem klingen kann, stellen sie auch hier wieder unter Beweis.

Schon mit ihrem ersten Song "Plastic", der der bislang einzigen EP-Veröffentlichung "Planet X-Ray" folgte, konnten Gender Roles auf ganzer Linie überzeugen. Die Briten stammen aus der lebendigen Math- und Punkrock-DIY-Szene Brightons, mit ihrem neuen Plattenvertrag beim genau darauf spezialisierten Liebhaber-Label Big Scary Monsters erreichen sie damit jetzt ein größeres Publikum.

Die fantasievollen Riffs in den Strophen von "About Her" zeugen von ihren Wurzeln, doch es ist vor allem dem rumpelnden Pup-Einschlag im Refrain geschuldet, dass das so druckvoll herüberkommt. Gender Roles klingen im neuen Song wie eine besonders aufgeregte Inkarnation von Basement, die im dazugehörigen Video eine ganz entspannte Kinder-Teeparty im kahlen Laubwald feiern.

"'About Her' handelt von vielen verschiedenen Dingen, aber ein Großteil davon hat mit der Tatsache zu tun, dass sich viele Angelegenheiten nur zur zu verdammt früher Morgenstunde in irgendjemandes Küche regeln lassen können", so die Band. "Deshalb hielten wir es für angemessen, Schlagzeug und Seifenblasen in den Wald zu bringen." Das ergibt auf den ersten Blick nicht besonders viel Sinn, passt aber großartig zum flippigen Image des Trios.

Gender Roles haben bisher kein Debütalbum in Aussicht gestellt, der neue Plattenvertrag sollte aber eine neue Veröffentlichung in naher Zukunft zumindest recht wahrscheinlich machen.

Video: Gender Roles - "About Her"