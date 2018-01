Mark E. Smith von The Fall ist tot

Post-Punk-Legende und The Fall-Sänger Mark E. Smith ist tot. Die Nachricht verbreitete seine Managerin Pamela Vander über die Fan-Kanäle der Post-Punk-Band. Zu den Todesumständen ist bisher nichts bekannt.

"Mit großem Bedauern müssen wir den Tod von Mark E. Smith verkünden", heißt es unter anderem auf einer Fan-Webseite von The Fall und weiteren Fan-Kanälen in sozialen Netzwerken. "Er starb diesen Morgen in seinem Zuhause. Ein detaillierteres Statement wird in den nächsten Tagen folgen. In der Zwischenzeit wünschen sich Pam und Marks Familie die Achtung ihrer Privatsphäre."

Weitere Infos zum Tod des The-Fall-Masterminds gibt es noch nicht. Noch im Juli hatte Smith mit seiner 1976 gegründeten Band das 32. Studioalbum "New Facts Emerge" veröffentlicht, musste aus gesundheitlichen Gründen jedoch eine anstehende Tour absagen. Damals war von Problemen mit "seinem Rachen, Mund und Zähnen sowie seinen Atemwegen" die Rede. Bei einem Konzert im November war er im Rollstuhl auf der Bühne.

Smith wurde nur 60 Jahre alt.