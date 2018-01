Julian Casablancas Band The Voidz streamt neuen Song "Leave It In My Dreams"

Der Strokes-Frontmann Julian Casablancas hat mit seiner Zweitband The Voidz ein neues Album aufgenommen. Davon gibt es jetzt schon mal den ersten Song zu hören.

Mittlerweile nennen sie sich nicht mehr Julian Casablancas + The Voidz sondern nur noch The Voidz. Mit der bisweilen experimentellen Rockband hatte The Strokes-Sänger Casablancas im Oktober 2014 sein erstes Album "Tyranny" veröffentlicht. Laut eines Amazon-Listings wird das neue Album "Virtue" heißen und am 30. März über RCA Records erscheinen.

Passend dazu hat die Band über Apple Music und Spotify den neuen Song "Leave It In My Dreams" zum Stream bereitgestellt. Der klingt wenig experimentell, sondern vor allem nach den poppigen, synthetischeren The Strokes der letzten Jahre.

In einem mysteriösen Kinofilm-Clip hatte Casablancas ein neues Album mit der Band bereits angeteasert.

Stream: The Voidz - "Leave It In My Dreams"