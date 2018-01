VISIONS Premiere: Giver streamen Debüt "Where The Cycle Breaks"

Am Freitag erscheint nach zwei EPs das erste Album der Melodic-Hardcore-Band Giver. Schon ab heute könnt ihr "Where The Cylce Breaks" bei uns exklusiv im Stream hören.

Mit ihrem Debüt vollführen Giver ein echtes Kunststück: Sie vereinen ihren donnernden Hardcore mit tiefgründigen Texten und fast schon filigranen Details. Die fünf Musiker aus Köln und Paderborn nehmen sich Zeit für ihre Songs, nur wenige Tracks sind kürzer als drei Minuten. Nach Breakdowns und D-Beats überraschen immer wieder auch tänzelnde Bassparts und einzelne zarte Gitarren, die kurz aufblitzen. Die Texte sind alles andere als zweitrangig und bedienen sich beispielsweise bei Literatur-Klassikern wie Jospeh Conrads "Herz der Finsternis" im gleichnamigen Song.

Welche Wellen das angekündigte Debüt der Band auch außerhalb Deutschlands schlägt, zeigt die Tatsache, dass der Album-Opener "Shock Of The Fall" seine Premiere bei der BBC Radio 1 "Rock Show" feierte. Eine weitere zuvor veröffentlichte Single ist der Song "Dancing With The Devils".

Anlässlich der Veröffentlichung von "Where The Cycle Breaks" am kommenden Freitag, den 26. Januar, kommt die Band außerdem auf Tour.

Album-Stream: Giver - "Where The Cycle Breaks"

Where The Cycle Breaks by Giver

Live: Giver

26.01. Köln - AZ Köln

27.01. Paderborn - Königskeller

10.02. Wabern-Falkenberg - Krachgarten

11.02. Oldenburg - Alhambra

12.02. Hamburg - Gängeviertel

13.02. Leipzig - AJZ Connewitz

15.02. Wien - Venster99

17.02. Zwiesel - Jugendcafe

18.02. Mannheim - Jugendzentrum