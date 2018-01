VISIONS empfiehlt: High On Fire kündigen Tour an

High On Fire haben Deutschland-Konzerte für den Frühsommer angekündigt. Im Rahmen ihrer "Twenty Sunless Years"-Jubiläumstour wird die Band möglicherweise auch schon neues Material spielen.

Nachdem High On Fire bereits beim Berliner Desertfest als Headliner angekündigt waren, spielen sie rund um ihre Festival-Show auch noch drei weitere Konzerte in Deutschland. In Karlsruhe, Frankfurt/Main und München dürfen sich die Fans Ende April und Anfang Mai zusätzlich im Rahmen der "Twenty Sunless Years With High On Fire"-Jubiläumstour zum 20-jährigen Bestehen des Stoner-Metal-Trios auf einen Mix aus Klassikern und neuerem Material freuen. Karten gibt es ab sofort bei Eventim, ab dem 24. Januar um 11 Uhr dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Live sind dann vermutlich auch schon brandneue Songs zu hören: Schon im November 2017 drang durch, dass Sänger und Gitarrist Matt Pike, Schlagzeuger Des Kensel und Bassist Jeff Matz an einem Nachfolger zu ihrem siebten Studioalbum "Luminiferous" (2015) arbeiten. Die Albumaufnahmen sollen bald beginnen, der Aufführung der neuen Songs im April und Mai sollte also nichts im Wege stehen.

VISIONS empfiehlt:

High On Fire

30.04. Karlsruhe - Die Stadtmitte

04.-06.05. Berlin - Desert Fest

07.05. Frankfurt/Main - Zoom

08.05. München - Hansa 39 (Feierwerk)