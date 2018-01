Tool-Gitarrist zu neuem Album: "Die Musik ist fertig"

Tool-Gitarrist Adam Jones hat in einem Video-Livestream offenbar mitgeteilt, die Musik für das neue Tool-Album sei "fertig". Und auch bei den Texten gehe es voran.

Laut metalsucks.net streamte Adam Jones am vergangenen Donnerstag auf seinem Instagram-Account live ein Abendessen mit seiner Familie. Dabei fragte offenbar ein Fan nach der neuen Platte von Tool, auf die Fans schon seit zwölf Jahren warten. Jones antwortete einem Screenshot zufolge darauf erfreulich: "Die Musik ist fertig. Die Texte kommen zügig rein", schrieb er in einem knappen Kommentar.

Ob das bedeutet, dass die Arbeit an den Songs abgeschlossen ist oder diese sogar bereits fertig aufgenommen sind, blieb unklar. Vermutlich sind aber nur die Instrumentals fertig geschrieben, die Sänger Maynard James Keenan während seiner Arbeit an Texten und Gesang mit der Band noch weiterentwickelt, bevor diese eingespielt werden. Schon im Dezember hatte Prophets Of Rage-Gitarrist berichtet, er habe bereits neue Musik der Band gehört und diese klinge "episch".

Das Update von Adam Jones folgt auf diverse Aussagen von Tool-Schlagzeuger Danny Carey, der den Fans Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen des ersten Albums seit "10,000 Days" von 2006 machte: Schon im Dezember hatte er beteuert, die neue Platte erscheine "definitiv 2018", die Aussage bekräftigte er im neuen Jahr dann noch einmal, ein Release in der zweiten Hälfte von 2018 sei realistisch. Und auch Bassist Justin Chancelor hatte bereits im Sommer 2017 mitgeteilt, das neue Album sei "zu 90 Prozent fertig".