VISIONS Premiere: Bundles veröffentlichen Lyric-Video zu "Lorem Ipsum"

Einen Tag vor der Veröffentlichung des Debüts "Deaf Dogs" haben die Punkrocker Bundles die Single "Lorem Ipsum" veröffentlicht und mit einem charmanten Lyric-Video im Do-It-Yourself-Stil versehen.

Der Countdown zum Debütalbum des Punktrios aus Boston läuft. Für die letzten 24 Stunden Wartezeit schicken Bundles der Platte ihre neue Single "Lorem Ipsum" inklusive Lyric-Video voraus.

Ein zerknülltes Stück Papier tanzt im Zeitraffer zu Punkrock-Akkorden und treibendem Schlagzeug über den Bildschirm. "What is the reason, what is the thing, that I want?", steht der Refrain darauf schwarz auf weiß geschrieben. Die Strophen des rauen und zugleich melodischen Songs sind dabei mit charmanten Kritzeleien und verschiedenen Illustrationen unterlegt.

Erhebt sich der Gesang gegen Ende zu garstigem Schreien, bei dem man sich nicht sicher sein kann, ob sich dahinter überhaupt ein kohärenter Text verbirgt, kommt der Songtitel ins Spiel: Die Band führt das Konzept des Lyric-Videos kurz ins Absurde, als sie den auf dem Papier geschriebenen Songtext durch den gleichnamigen, lateinischen Blindtext ersetzt, der beim Erstellen von Layouts oft als Platzhalter ins Spiel kommt.

"Deaf Dogs" erscheint am 19. Januar via Gunner. Im Zuge des Releases gehen Bundles außerdem auf große Clubtour und spielen einige Konzerte mit den Punkrockern Arterials zusammen, die bei VISIONS zuletzt ihren Song "The Great Deceivers" präsentiert hatten.

Video: Bundles - "Lorem Ipsum"

Live: Bundles

19.01. Mönchengladbach - Das Blaue Haus

20.01. Landshut - Poschinger Villa

21.01. Zürich - Dynamo

22.01. Graz - SUb

23.01. Münster - Gleis 22

24.01. Erfurt - AJZ Erfurt

25.01. Bremen - Papp

26.01. Hamburg - Störtebecker

27.01. Flensburg - Volksbad

01.02. Bochum - Wageni

02.02. Köln - Limes