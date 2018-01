Zeal & Ardor streamen neuen Song "Baphomet"

Zeal & Ardor versorgen uns mit neuem Liedgut für die nächste Black-Metal-Liturgie. Im Rahmen der "Adult Swim Singles"-Serie hat das Projekt des Schweizers Manuel Gagneux den neuen Song "Baphomet" veröffentlicht, der beschwörerische Gesänge mit wuchtigem Trommelgewitter kombiniert.

Mit rasenden Black-Metal-Blastbeats und markerschütterndem Kreischen wie im Song "Don't You Dare" vom Debütalbum "Devil Is Fine" hat der neue Song zuerst nur die Mantra-artigen Blues-Chants gemein, doch danach steigt auch "Baphomet" in die Eisen: Zeal & Ardor starten mit einem schwermütigen Breakdown mit sehr tiefen Gitarren und punchigen Bassdrums, dann ziehen sie immer weiter das Tempo dieses stakkato-artigen Trommelfeuers an, bis die Mischung teuflisch zu verzerren beginnt.

"Baphomet" erscheint als Teil der "Adult Swim Singles"-Serie des gleichnamigen Abendprogramms des US-Senders Cartoon Network und scheint zunächst kein Vorbote für ein neues Album zu sein. Das Debüt "Devil Is Fine" war ursprünglich schon 2016 erschienen, wurde offiziell Anfang 2017 aber erst offiziell in Deutschland veröffentlicht.

Stream: Zeal & Ardor - "Baphomet"