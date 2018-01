VISIONS empfiehlt: Hot Water Music kündigen zwei weitere Deutschlandshows an

Schon im April habt ihr die Gelegenheit, Hot Water Music in Köln, Berlin und München live zu erleben. Jetzt hat die Band für den Sommer noch zwei weitere Konzerte in zwei weiteren Städten angekündigt.

Erst vor einer Woche hatten Hot Water Music bekannt gegeben, dass sie auf den kommenden Shows im April von The Flatliners supportet werden. Flatliners-Frontmann Chris Cresswell hatte die Band schon bei mehreren Shows in den USA unterstützt, nachdem Gitarrist Chris Wollard angekündigt hatte, wegen gesundheitlicher Probleme eine Bandpause einzulegen.

Zwei der drei bisher angekündigten Deutschlandkonzerte sind bereits ausverkauft, doch die Punkrocker legen nach: Hot Water Music und die Flatliners werden im August jeweils eine weitere Show in Münster und in Hamburg spielen. Avail-Frontmann Tim Barry scheint bei den Shows nicht mehr dabei zu sein, ihn könnt ihr aber im Vorprogramm bei den Konzerten im April antreffen.

Hot Water Music hatten im vergangenen Jahr ihr neues Album "Light It Up" veröffentlicht, und auch die Flatliners präsentierten auf "Inviting Light" neues Material. Der Vorverkauf für die neu angekündigten Konzerte beginnt am kommenden Freitag bei Eventim.

Tweet: Hot Water Music kündigen neue Shows mit The Flatliners an

New shows w @theflatliners !

(dates listed Euro-style)



8.8.18--Hamburg

9.8.18--Munster



Tickets on sale Friday-- eventim.de pic.twitter.com/hhebk2DZZM — Hot Water Music (@HotWaterMusic) 17. Januar 2018

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music + The Flatliners

26.04. Köln - Live Music Hall* | ausverkauft

27.04. Berlin - Astra Kulturhaus* | ausverkauft

28.04. München - Muffathalle*

08.08. Hamburg - Große Freiheit 36

09.08. Münster - Skaters Palace

* mit Tim Barry