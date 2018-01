VISIONS empfiehlt: Screaming Females spielen drei Deutschlandshows

Dem im Februar erscheinenden Album "All At Once" lassen die Screaming Females gleich drei Konzerte hierzulande folgen. Ende Mai kommt das Trio, das seinen Sound zwischen Punk- und Indierock verortet, nach Köln, Berlin und Hamburg.

Lust auf ihr siebtes Studioalbum hatten Screaming Females schon im vergangenen Herbst mit der limitierten Vinyl-Single "Black Moon" entfacht, die zwischen eskalierenden Gitarren und Sängerin Marissa Paternosters Gesang eine knisternde Spannung erzeugt. Nun steht nicht nur die Veröffentlichung der neuen Platte kurz bevor, sondern auch ein Schwung neuer Live-Termine.

Am 28., 29. und 30. Mai kommen Screaming Females nach Köln, Berlin und Hamburg. 2005 in Brunswick, New Jersey gegründet, ist es vor allem Paternosters exzentrischer Umgang mit der Gitarre und ihr energischer Gesang, der die Auftritte der Band zu einem Erlebnis macht. Tickets für Köln und Berlin bekommt ihr über Eventim, für Hamburg gibt es sie bei Ticketmaster.

"All At Once" erscheint am 23. Februar via Don Giovanni. 2015 hatte die Band den Vorgänger "Rose Mountain" veröffentlicht. Zuletzt war das Video zur aktuellen Single "Deeply" erschienen.

VISIONS empfiehlt:

Screaming Females

28.05. Köln - Bumann & Sohn

29.05. Berlin - Kantine am Berghain

30.05. Hamburg - Hafenklang