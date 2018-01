Die politisch motivierte Hardcore-Punk-Allstar-Band Dead Cross arbeitet bereits an neuer Musik - das verrät zumindest ein Tweet.

Erst im August vergangenen Jahres veröffentlichten Dead Cross ihr nach der Band benanntes Debüt. Auf dem lebte sich die Band um Mike Patton, Ex-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo und die Retox/The Locust-Instrumentalisten Justin Pearson und Michael Crain mit kurzen, knackigen und herrlich giftigen Hardcore-Punk-Songs aus.

Mit dem Album schafften sie es auch unter die ersten Plätze unserer liebsten Platten von 2017.

Wie nun ein Tweet verrät, den die Band an diesem Wochenende gepostet hat, nehmen Dead Cross anscheinend neue Musik auf. Motto: "Destroy or be killed."

Tweet: Dead Cross arbeiten an neuer Musik