Brian Fallon streamt neuen Song "See You On The Other Side"

Flotten Schrittes kommt Brian Fallons zweites Soloalbum "Sleepwalkers" näher. Mit der dritten Single "See You On The Other Side" hat der Frontmann von The Gaslight Anthem das Überraschungsmoment auf seiner Seite.

Denn den beschwingten Singles "Forget Me Not" und "If Your Prayers Don't Get To Heaven" folgt mit "See You On The Other Side" eine eher gefasste Ballade, die im weiteren Verlauf zur Hymne übers gemeinsame Altwerden anwächst. Damit ist neben einem beherzten Fäusteballen im Karohemd auch Abwechslung zum bisherigen Solo-Sound des Gaslight Anthem-Frontmanns garantiert. Der bestand bisher aus Heartland- und Country-Rock, den man sowohl am Tresen in sein Bierglas als auch ins Ohr einer geliebten Person mitsingen konnte.

"Sleepwalkers" erscheint am 9. Februar bei Island, wenige Wochen später kommt Fallon mit seiner Begleitband The Howling Weather und Busenfreund Dave Hause auf Tour durch Deutschland und Österreich. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows sind bei Eventim erhältlich.

Video-Stream: Brian Fallon - "See You On The Other Side"

VISIONS empfiehlt:

Brian Fallon & The Howling Weather + Dave Hause

28.02. Köln - Live Music Hall | ausverkauft

01.03. Berlin - Astra Kulturhaus

02.03. Wien - Arena

03.03. Nürnberg - Löwensaal

04.03. München - Theaterfabrik

10.06. Wiesbaden - Schlachthof

20.06. Dresden - Alter Schlachthof