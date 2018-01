VISIONS empfiehlt: Le Butcherettes kommen auf Tour

Le Butcherettes haben ihre bevorstehende Europa-Reise um einige weitere Konzerte ergänzt. Ende Februar sind sie noch als Support für At The Drive-In unterwegs, danach werden sie in kleineren Clubs eigene Shows spielen.

Die mexikanische Garage-Punk-Band um Frontfrau Teri Gender Bender hatte 2015 ihr bislang letztes Album "A Raw Youth" veröffentlicht. Mit hochkarätigen Gastmusikern wie Iggy Pop und John Frusciante lehnen sie sich darauf gegen die Unterdrückung von Minderheiten auf, und geben diesen mit stürmischen Garage-Ausbrüchen eine Stimme - wobei Le Butcherettes' psychedelisch angehauchter Sound immer etwas hypnotisches mit sich bringt.

In Interviews hatte Teri Gender Bender im vergangenen Jahr angedeutet, das 2018 ein neues Album erscheinen werde. Einen Namen dafür hätte die Band aber noch nicht gefunden, auch zu hören gibt es bislang noch nichts.

Doch es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Le Butcherettes das auf ihrer kommenden Tour ändern werden: Nachdem sie und Death From Above gemeinsam die Europa-Tour mit At The Drive-In absolviert haben, werden Le Butcherettes noch eine Weile hier bleiben und eigene Headliner-Shows in kleineren Clubs spielen. Karten dafür gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Le Butcherettes

06.03. Münster - Gleis 22

17.03. Nürnberg - Club Stereo

18.03. Dresden - Beatpol

19.03. Hannover - Lux

22.03. Stuttgart - Keller Club

At The Drive-In + Death From Above + Le Butcherettes

25.02. Wiesbaden - Schlachthof

26.02. Berlin - Columbiahalle

02.03. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

03.03. Köln - Palladium