VISIONS Premiere: Capitano zeigen Video zu "Gypsy On A Leash"

Capitano haben im Video zur neuen Single "Gypsy On A Leash" ein wahres optisches Feuerwerk der Extravaganz gezündet und nehmen damit gekonnt all die meist selbst auferlegten Klischees und überzeichneten Ideale aufs Korn.

"Es ist, als würde man sich selbst eine Leine anlegen und die Welt dafür verteufeln. Dieser Song ist eine Hymne an dieses tiefgreifende Gefühl von Freiheit, das man erfährt, wenn man seine Leine ablegt. Und zu dem wird, was man sowieso schon ist: Seltsam, fehlerhaft, kompliziert – ein Mensch eben", beschreiben Capitano die Intention hinter der Single "Gypsy On A Leash".

Im zugehörigen Video sieht man Sänger "John Who!?" exzentrisch herausgeputzt als beleuchteten Häuptling samt ebenfalls beleuchtetem Pferd und Hund. Im weiteren Verlauf entsteigt er als Blumenkind einem Pool, um sich zu einer völlig teilnahmslos ins Nichts starrenden Prototypfamilie zu setzen, und stößt schließlich als gefiederter und maskierter Tänzer zum Rest der Band.

"Your perfect words, perfect thoughts, perfect moves wont get my attention cause nobody owns me" singt Who!? im Refrain, während ein bouncender Bass den Song weiter voran treibt.

"Hi!", das Debütalbum der Indierocker, erscheint am 2. Februar. Anlässlich des Releases spielt die Band außerdem erst eine Releaseshow in Frankfurt und Ende Februar drei weitere in Berlin, Hamburg und Köln. Tickets sind unter anderem bei Eventim erhältlich.

Video: Capitano - "Gypsy On A Leash"

VISIONS empfiehlt:

Capitano

02.02. Frankfurt/Main - Nachtleben

22.02. Berlin - Kantine am Berghain

23.02. Hamburg - Nochtwache

24.02. Köln - Blue Shell