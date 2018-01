The Dirty Nil beginnen mit Aufnahmen zu zweitem Album

Es ist soweit: The Dirty Nil haben die Arbeiten an ihrem zweiten Album aufgenommen. Außer der VISIONS-Redaktion frohlocken auch befreundete Bands.

Im April 2017 hatten The Dirty Nil noch die Compilation "Minimum R&B" veröffentlicht, auf der sich frühe Singles von vor dem Debütalbum "Higher Power" befanden. Die drei Gewinner des kanadischen Juno-Awards in der Kategorie "Breakthrough Group Of The Year" haben seitdem Konzertvideos online gestellt und eine kleine Deutschland-Tour mit Against Me! absolviert, danach herrschte vorerst Funkstille in Sachen Garage-Rock'n'Roll.

Nun ist klar: Das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Wie Luke Bentham und seine Mannen nun tweeteten, residieren sie seit gestern im Studio, um den Nachfolger zum unheimlich kraftvollen Debüt aufzunehmen, das es bei uns zum Album des Monats in VISIONS 276 brachte und sogar fast zum Album des Jahres 2016, wären da nicht Touché Amoré gewesen. Nur kurze Zeit nach dem Tweet drückten die befreundeten Bands Monster Truck und Sam Coffey & The Iron Lungs ihre Freude in den Kommentaren aus. Sie sind nicht alleine.

Tweet: The Dirty Nil nehmen ihr zweites Album auf