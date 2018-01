Rise Against stellen Video zu "House On Fire" vor

Foto: Screenshot Youtube

Die Polit-Punks Rise Against haben ein neues, aufwändiges Video zu ihrem Song "House On Fire" gedreht.

Bereits im Juni 2017 ist "Wolves", das achte Album der Chicagoer Polit-Punks Rise Against erschienen. Der Song "House On Fire" entpuppte sich darauf schon früh als Hit. Nun bekommt das Stück einen Clip spendiert.

Das Video erzählt von einem jungen Mann, der bereits als Baby die Fähigkeit entwickelt, Feuer zu entfachen - und fortan ein tragisches Leben an der Seite seines Großvaters lebt, nachdem seine Eltern in den Flammen umkamen. Die Band ist dabei nur einmal ganz kurz zu sehen, wie sie an einem Tisch in einem Diner in der Wüste sitzt.

Video: Rise Against - "House On Fire"