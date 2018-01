The Tidal Sleep kündigen erste Konzerte für 2018 an

Ende Mai hatten The Tidal Sleep das fantastische "Be Water" veröffentlicht, direkt im Anschluss eine Tour gespielt - und dann war es ruhig geworden um die Post-Hardcore-Band. Sorgen müssen wir uns nicht: Die Band hat nun die ersten Shows für 2018 und ihren Support angekündigt.

Für die vier bisher bestätigten Shows im März haben sich The Tidal Sleep die Leipziger Hardcore-Formation Wayste mit ins Boot geholft. Das Trio hatte 2016 die stürmische Debüt-EP "No Innocence" veröffentlicht, die ihr vorab bei VISIONS streamen konntet. "Wir haben Wayste nur ein Mal live spielen sehen, und das hat uns komplett weggeblasen", schreiben The Tidal Sleep auf ihrer Facebook-Seite. "Also mussten wir irgendetwas mit den Jungs auf die Beine stellen!"

Das taten sie in Form der kommenden Tour, die die beiden Bands nach Stuttgart, Dresden, Hannover und Hamburg führt. Eine weitere Gelegenheit, The Tidal Sleeps neue und dritte Platte "Be Water" kennenzulernen: Eine durchgehend brachiale und zugleich atmosphärische, schwer melancholische Platte, die sich einen Platz unter den Schönheiten der VISIONS-Ausgabe 291 sichern konnte.

Wayste haben auf ihrer Facebook-Seite außerdem angedeutet, dass bald neue Ankündigungen folgen werden - möglicherweise ein Nachfolger zur bislang einzigen EP der Band.

Facebook-Post: The Tidal Sleep kündigen Tour mit Wayste an

Live: The Tidal Sleep

14.03. Stuttgart - Juha West

15.03. Dresden - TBA

16.03. Hannover - Bei Chez Heinz

17.03. Hamburg - Astra Stube