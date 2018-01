Kmpfsprt kündigen drittes Album "Gaijin" an

Kmpfsprt haben ihr drittes Album mit dem Titel "Gaijin" angekündigt. Für den Titel haben sich die Kölner Punkrocker von der tristen politischen Gegenwart inspirieren lassen - und einen grob dazu passenden Begriff im Japanischen entdeckt.

Der Albumtitel "Gaijin" ist laut der Band das japanische Wort für "Außenseiter" oder "Mensch von außerhalb". Ein Begriff, den Kmpfsprt-Gitarrist David Schumann nach eigener Aussage in Japan selbst öfter zu hören bekam - und den die Band nun auf ihrem dritten Album mit Blick auf die politische Gegenwart verwendet: Ausgrenzung und Trennung erkennen die Kölner Punkrocker auch im Zusammenhang mit Rechtspopulisten, Polizeigewalt oder desinteressierten Hipstern, diese Themen kommentieren sie auch auf ihrem neuen Album wieder kritisch. "Wohin es geht, wir sind Gaijin", singen Kmpfsprt etwa im neuen Song "Schwarz", und laden damit die Außenseiter und Desillusionierten zu sich ein, die die Welt zum besseren verändern wollen.

"Gaijin" erscheint am 30. März bei People Like You. Unten findet ihr auch schon die Tracklist des Album, zu hören gibt es bislang nichts. Im vergangenen Jahr hatten Kmpfsprt sich eine Auszeit für die Arbeit am neuen Album genommen und kaum Konzerte gespielt. Der Vorgänger "Intervention" war 2016 erschienen.

Eine Handvoll Club- und Festivalshows für Frühjahr und Sommer sind bereits bestätigt, weitere werden vermutlich folgen.

Tracklist: Kmpfsprt - "Gaijin"

01. "Trümmer"

02. "Schwarz"

03. "Pauken & Trompeten"

04. "Kreuze"

05. "Bilderflut"

06. "Ruhe nach dem Sturm"

07. "Château Migraine"

08. "Asche"

09. "Freut euch nicht zu spät"

10. "Münchhausen"

11. "Herzschrittmacher"

Live: Kmpfsprt

14.04. Zürich - Dynamo

26.05. Visbek - Visbek Rockt Open Air

08.06. Oberboihingen - WO?! Festival

21.07. Münster (Hessen) - See Pogo