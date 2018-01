VISIONS empfiehlt: Psychrocker All Them Witches kommen auf Tour

Nach ihrer Deutschland-Tour im vergangenen Herbst zum aktuellen Album "Sleeping Through The War" kommen die US-Psychrocker All Them Witches im Sommer für drei Konzerte zurück nach Deutschland. VISIONS empfiehlt.

Keinen einzigen durchschnittlichen Song hat Kollege Schwarzkamp auf dem aktuellen All Them Witches-Album "Sleeping Through The War" ausmachen können. Die Band aus Nashville spielt ihren Psychedeic Blues mit Anleihen an Stoner Rock mit einem fuzzigen Gespür für Groove, das man nur als wahre Live-Band entwickeln kann. Auf ihre Herbst-Tour folgend haben All Them Witches neben einem Auftritt beim diesjährigen Maifeld Derby in Mannheim auch zwei Headline-Shows in München und Nürnberg.

Der allgemeine Vorverkauf für die von VISIONS präsentierten regulären Shows beginnt am Freitag, dem 12. Januar 2018. Tickets dafür sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, Eintritt zum Maifeld Derby erwirbt man auf der Website unseres Herzensfestivals.

VISIONS empfiehlt:

All Them Witches

13.06. München - Backstage Halle

15.06. Nürnberg - Z-Bau

16.06. Mannheim - Maifeld Derby