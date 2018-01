Pianos Become The Teeth veröffentlichen neuen Song "Bitter Red"

Die Post-Hardcore-Band Pianos Become The Teeth schickt ihrem im Februar erscheinenden Album "Wait For Love" eine zweite Single voraus. Im Mittelpunkt stehen dabei Kyle Durfeys Gesang und ein rastloser Schlagzeugbeat.

Der zweite Pianos Become The Teeth-Song "Bitter Red" verortet sich mit seinen fast epischen Melodiebögen und dem dominanten Schlagzeug zwischen dem tanzbaren ersten Vorabsong "Charisma" und den düsteren, sphärischen Songs des Vorgängers "Keep You".

Während sich Gitarre und Schlagzeug im Intro des Songs noch umkreisen, erhebt sich plötzlich Kyle Durfeys Gesang. Begleitet von treibenden Schlagzeugrhythmen schlängeln sich Gitarren und Gesang weiter gemeinsam in die Höhe, bis Durfey getragen vom instrumentalen Klangteppich und den immer wieder gesungenen Worten "Mercy Now" aus dem Song zu entschweben scheint und nichts als eine hallende Gitarre übrig bleibt.

"Wait For Love", das vierte Studioalbum der aus Baltimore, Maryland stammenden Musiker erscheint am 16. Februar via Epitaph.

Stream: Pianos Become The Teeth - "Bitter Red"