Draußen! - Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Diesmal mit den neuen Alben von Watain und Weedpecker. Zur Platte der Woche küren wir "X - Varg Utan Flock" von Shining.

Watain - "Trident Wolf Eclipse"

Watain besinnen sich mit ihrem neuen Werk "Trident Wolf Eclipse" auf die Wurzeln des Black Metals zurück: Ohne Umschwenke und ohne sich auch nur annähernd um etwas wie wohltätigen Spannungsaufbau zu bemühen, dreschen die Schweden mit manischer Grundaggressivität das pure Black-Metal-Gewitter los. Es scheint, als müsse man sich mit aller Kraft vom Vorgängerwerk "The Wild Hunt" entfernen, um sich ihre Reputation innerhalb der Szene zurückzuerobern. Wo 2013 noch melodische Ritte und sanft anmutende Psych-Rock-Ansätze durch das Dickicht schienen, treffen hier Blastbeat-Salven auf Ohren zersägende Riffs. Erik Danielsson durchdringt dieses musikalische Druckluftgebiet mit zermalmendem Gesang, der jenseits von allem Guten liegt. Songs wie "Teufelsreich" klingen nicht nur so, als ob sie ein alles verschlingendes Loch einreißen, sie setzen den Hörer gleich mit in der misanthropischen Landschaft aus.

Stream: Watain - "Trident Wolf Eclipse"

Weedpecker - "III"

Seit sechs Jahren bewegen sich die vier Polen zwischen den musikalischen Eckpfeilern Space Rock, Stoner und Psychedlic und erinnern mit ihrem Sound an die US-Amerikaner Elder. Während auf ihrem nach der Band benanntem Debütalbum vermehrt tiefgestimmte Gitarren und schwere Riffs dominierten, schrauben sie auf ihrer dritten Platten den psychedelischen Anteil höher. Der Opener "Molecule" empfängt den Hörer sanft und fließt mit wabernden Soundschwaden und träumerischem Gesang vor sich hin. Ab der Mitte bäumt sich der Song langsam auf und türmt Gitarrenwände aufeinander, bis er abschließend behutsam ausklingt. Damit steht er exemplarisch für den Sound von "III". Das zehnminütige "From Mars To Mercury" klingt wie ein Querschnitt aus ihren bisherigen Werken und schlägt mit der ausbrechenden Schlussminute wieder eine Brücke zu Weedpeckers Anfangstagen. Damit machen sie auch langjährigen Fans garantiert eine Freude.

Unsere aktuelle Platte der Woche, "X - Varg Utan Flock" von Shining, und alle weiteren Neuerscheinungen der Woche findet ihr in unserer Übersicht.